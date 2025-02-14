В Киевской области будут судить женщину, которая заключила фиктивный брак с военнообязанным

Женщина с инвалидностью за 3 тысячи долларов заключила фиктивный брак с военнообязанным мужчиной, чтобы он мог уехать с ней за границу как сопровождающий.

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В Киевской области предстанет перед судом женщина, которая заключила фиктивный брак с целью организации незаконного пересечения границы для военнообязанного. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемая, являясь лицом с инвалидностью, за денежное вознаграждение в размере 3 тысяч долларов заключила фиктивный брак с военнообязанным мужчиной, чтобы он мог избежать мобилизации и уехать с ней за границу как сопровождающий.

Женщину задержали сразу после заключения брака и получения части средств.

Прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении 45-летней женщины, способствовавшей в незаконной переправке лица через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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