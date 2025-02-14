На Київщині судитимуть жінку, яка уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним

Жінка з інвалідністю за 3 тисячі доларів уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком, щоб він міг виїхати з нею за кордон як супроводжуючий.

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На Київщині постане перед судом жінка, яка уклала фіктивний шлюб з метою організації незаконного перетину кордону для військовозобов’язаного. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що обвинувачена, будучи особою з інвалідністю, за грошову винагороду в розмірі 3 тисяч доларів уклала фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком, щоб він міг уникнути мобілізації та виїхати з нею за кордон як супроводжуючий.

Затримали жінку одразу після укладання шлюбу та одержання частини коштів.

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річної жінки, яка сприяла в незаконному переправленні особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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