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У краине будет очень тяжело без военной поддержки США – Зеленский

08:18, 15 февраля 2025
Президент подчеркнул, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки.
У краине будет очень тяжело без военной поддержки США – Зеленский
Источник фото: Tobias Schwarz / AFP via Getty Images
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет очень тяжело выжить без военной поддержки США, пишет телеканал NBC News.

«Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно», – заявил Зеленский каналу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки и не хочет думать, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.

Также, по мнению Зеленского, Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы прекратить войну, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые санкции и позволило бы российским войскам перегруппироваться.

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США оружие война Владимир Зеленский

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