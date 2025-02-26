В 2024 году в Украине зафиксировано 735 тысяч новых долгов из-за штрафов ПДД

В Украине выросло количество нарушений ПДД: больше всего штрафов в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Фото: NCars

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В 2024 году в Украине было зарегистрировано 735 тысяч новых долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), из которых 37% остались неоплаченными. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Количество производств за неуплаченные штрафы ПДД растет ежегодно. По сравнению с 2023 годом, долги увеличились на 33%, а по сравнению с периодом до полномасштабной войны - на 2,4 раза. Среди должников преобладают мужчины, на которых приходится 83% всех производств. Однако, за последние годы растет доля женщин среди нарушителей: если в 2021 году их доля составляла 9%, то сейчас она увеличилась до 17%.

Днепропетровская область лидирует по количеству неуплаченных штрафов - 10,4% от общего количества долгов. На втором месте Киев (10,3%), а на третьем - Одесская область (7,8%).

Рост количества нарушений ПДД наблюдается во всех областях, кроме Харьковской (-2%). Наибольшее увеличение зафиксировано в Тернопольской области - на 81%, в Ивано-Франковской - на 60%, а в Закарпатской - на 57%.

Всего на конец 2024 года в реестре находится 1,8 млн штрафов за нарушение ПДД.

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