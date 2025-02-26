Практика судов
  1. В Украине

В 2024 году в Украине зафиксировано 735 тысяч новых долгов из-за штрафов ПДД

19:22, 26 февраля 2025
В Украине выросло количество нарушений ПДД: больше всего штрафов в Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
В 2024 году в Украине зафиксировано 735 тысяч новых долгов из-за штрафов ПДД
Фото: NCars
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2024 году в Украине было зарегистрировано 735 тысяч новых долгов из-за неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), из которых 37% остались неоплаченными. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Количество производств за неуплаченные штрафы ПДД растет ежегодно. По сравнению с 2023 годом, долги увеличились на 33%, а по сравнению с периодом до полномасштабной войны - на 2,4 раза. Среди должников преобладают мужчины, на которых приходится 83% всех производств. Однако, за последние годы растет доля женщин среди нарушителей: если в 2021 году их доля составляла 9%, то сейчас она увеличилась до 17%.

Днепропетровская область лидирует по количеству неуплаченных штрафов - 10,4% от общего количества долгов. На втором месте Киев (10,3%), а на третьем - Одесская область (7,8%).

Рост количества нарушений ПДД наблюдается во всех областях, кроме Харьковской (-2%). Наибольшее увеличение зафиксировано в Тернопольской области - на 81%, в Ивано-Франковской - на 60%, а в Закарпатской - на 57%.

Всего на конец 2024 года в реестре находится 1,8 млн штрафов за нарушение ПДД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД штраф / штрафы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления – Денис Шмыгаль

Украина будет вносить в Фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

Чиновники Госдепа обсуждают разморозку некоторых программы помощи Украине, включая средства на развитие гражданского общества — Politico

В Госдепе США обсуждается перечень программ иностранной помощи Украине, которые можно разморозить – речь может идти также и о средствах на развитие демократии и институтов гражданского общества.

Руслан Стефанчук сообщил, что Президент подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса

Владимир Зеленский подписал закон 6013 об отмене Хозяйственного кодекса.

Соглашение с США относительно правил и условий инвестиционного фонда не требует ратификации Верховной Рады — Владимир Зеленский

Текущая версия соглашения, по словам Президента, не требует ратификации парламента, но эта ратификация понадобится для следующего соглашения о Фонде, где будут описаны детали партнерства.

Высшая квалификационная комиссия судей начинает процедуру прекращения бессрочных командировок судей

До 10 марта судьи могут самостоятельно инициировать прекращение своей командировки и выбрать для себя новый суд из 110 предложенных судов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Сторчак
    Володимир Сторчак
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Ключник
    Андрій Ключник
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Криворотенко
    Віктор Криворотенко
    заступник голови Сумського апеляційного суду
  • Олександр Пузанов
    Олександр Пузанов
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Данькова
    Світлана Данькова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області