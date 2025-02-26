У 2024 році в Україні зафіксовано 735 тисяч нових боргів через штрафи ПДР

В Україні зросла кількість порушень ПДР: найбільше штрафів у Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Фото: NCars

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У 2024 році в Україні було зареєстровано 735 тисяч нових боргів через несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), з яких 37% залишилися несплаченими. Про це свідчать дані Опендатабот.

Кількість проваджень за несплачені штрафи ПДР зростає щороку. У порівнянні з 2023 роком, борги збільшилися на 33%, а в порівнянні з періодом до повномасштабної війни — на 2,4 рази. Серед боржників переважають чоловіки, на яких припадає 83% усіх проваджень. Проте, за останні роки зростає частка жінок серед порушників: якщо у 2021 році їхня частка становила 9%, то наразі вона збільшилася до 17%.

Дніпропетровська область лідирує за кількістю несплачених штрафів — 10,4% від загальної кількості боргів. На другому місці Київ (10,3%), а на третьому — Одеська область (7,8%).

Зростання кількості порушень ПДР спостерігається у всіх областях, окрім Харківської (-2%). Найбільше збільшення зафіксовано в Тернопільській області — на 81%, в Івано-Франківській — на 60%, а в Закарпатській — на 57%.

Загалом на кінець 2024 року в реєстрі перебуває 1,8 млн штрафів за порушення ПДР.

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