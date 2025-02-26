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ВАКС отстранил от должности заместителя председателя КГГА Петра Оленича

18:24, 26 февраля 2025
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП и НАБУ об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя КГГА Петра Оленича.
ВАКС отстранил от должности заместителя председателя КГГА Петра Оленича
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В среду, 26 февраля, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП и НАБУ об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя КГГА Петра Оленича. Об этом сообщает САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что на территории Киева с 2019 по февраль 2025 действовала преступная организация, которая состояла из бывших и действующих должностных лиц Киевского городского совета и Киевской городской государственной администрации.

В состав преступной организации в разные периоды времени вошли заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий, председатель и член постоянной комиссии КМР по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям, первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий, четверо других лиц, которые через личные деловые связи и возможности обеспечивали достижение целей и задач преступной организации.

Преступная организация, используя служебные полномочия, должности и связки ее участников, установила контроль над некоторыми вопросами земельной, бюджетной и инвестиционной сфер в городе Киеве.

Один из заместителей главы КГГА, являясь членом преступной организации, целенаправленно использовал свои служебные полномочия как инструмент для достижения преступных целей. Он осуществлял контроль и координацию деятельности должностных лиц Департамента земельных ресурсов и подчиненного коммунального предприятия «Киевский институт земельных отношений» (КП «КИЗО»), обеспечивая принятие ими решений в интересах преступной организации.

Кроме того, он обеспечивал представление в Киевский городской совет проектов решений, необходимых для реализации коррупционных схем и укрепления влияния организации.

Оленичу поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 255 УК Украины (в редакции Закона от 04.06.2020 № 671-ІХ) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 – ч. 5 ст. 191 УК Украины.

С целью предотвращения дальнейшего противоправного поведения подозреваемого стороной обвинения подано ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

Высший антикоррупционный суд принял решение об отстранении Оленича от должности сроком 2 месяца.

Напомним, Петр Оленич и депутат Киевсовета Марченко вышли из СИЗО после внесения залога.

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КГГА ВАКС

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