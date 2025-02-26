Заместитель председателя КГГА Оленич и депутат Киевсовета Марченко вышли из СИЗО

Обоих подозреваемых выпустили из СИЗО после внесения залога.

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Заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич и депутат Киевсовета Елена Марченко вышли из-под стражи. За обоих внесли залог.

В Высшем антикоррупционном суде сообщили, что 15 млн грн залога за Оленича и 50 млн грн за Марченко внесли еще на прошлой неделе.

По версии следствия, чиновники КГГА были причастны к схеме незаконной приватизации земельных участков в столице под застройку, а также пытались установить полный контроль над процессом принятия решений по распределению и предоставлению прав на землю.

26 февраля стало известно, что ВАКС удовлетворил ходатайство САП и НАБУ об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя КГГА Петра Оленича на два месяца.

Напомним, что НАБУ и САП провели масштабную операцию под кодовым названием «Чистый город», разоблачив действовавшую в земельной и бюджетной сферах столицы преступную организацию. По информации НАБУ, организация действовала под руководством бывшего депутата Киевского горсовета, и ее основным направлением была незаконная приватизация земель под застройку.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Напомним, Петр Оленич находился под стражей с возможностью внесения залога в 15 млн грн.

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