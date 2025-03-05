Группа инвалидности за взятку — жительница Житомира организовала преступную схему

Будут судить организованную группу, которая за взятки «способствовала» местным жителям в получении инвалидности.

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В Житомирской области будут судить организованную группу, которая за взятки «способствовала» местным жителям в получении инвалидности. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что 54-летняя жительница Житомира, имеющая значительный опыт работы в медицинских учреждениях, привлекла к преступной деятельности рентген-лаборанта областной больницы и медицинского регистратора городской МСЭК. Они систематически получали от местных жителей деньги за влияние на принятие решений о присвоении группы инвалидности.

Достоверно задокументировано 3 случая получения взяток на общую сумму более 200 тысяч гривен.

«За указанную сумму сообщники организовывали помещение взяткодателей на стационарное лечение, подделывали медицинские документы о наличии у них хронических заболеваний и способствовали быстрому прохождению МСЭК и установлению группы инвалидности», — сообщили в прокуратуре.

Деятельность группировки была прекращена в августе 2024 года, когда организатор группы была задержана после контролируемого получения очередного «транша» в размере 6000 гривен.

В ходе обысков изъяты черновые записи, поддельные документы, денежные средства на общую сумму более 800 тысяч гривен, которые были арестованы.

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