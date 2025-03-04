Стало известно, должны ли работники ставить подпись в графике отпусков

Единственным надлежащим доказательствам, что работник был ознакомлен с графиком отпусков на начало года, является его личная подпись в графике отпусков.

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Федерация профессиональных союзов Украины рассказала, должны ли работники ставить подпись в графике отпусков.

В соответствии с частью десятой статьи 10 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются владельцем или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) или другим уполномоченным на представительство трудового коллектива органом и доводятся до сведения всех работников. При этом в данной норме не указано, что график отпусков должен быть доведен до сведения работников под подпись.

График отпусков может быть доведен до сведения работников устно, путем размещения на информационных досках, распространения через корпоративную почту. Однако, учитывая тот факт, что при должным образом составленном графике отпусков и уведомлении о начале отпуска (в соответствии с требованиями части одиннадцатой статьи 10 Закона № 504) работодатель имеет право отправить работника в отпуск без его заявления, может возникнуть вопрос о том, был ли работник ознакомлен с графиком отпусков.

Подчеркивается, что единственным надлежащим доказательством того, что работник был ознакомлен с графиком отпусков в начале года, является его личная подпись в документе, то есть в графике отпусков.

ФПСУ рекомендует, чтобы график отпусков доводился до сведения работников под подпись.

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