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Стало відомо, чи повинні працівники ставити підпис у графіку відпусток

23:30, 4 березня 2025
Єдиним належним доказам, що працівник був ознайомлений з графіком відпусток на почату року, є його особистий підпис у графіку відпусток.
Стало відомо, чи повинні працівники ставити підпис у графіку відпусток
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Федерація професійних спілок України розповіла, чи повинні працівники ставити підпис у графіку відпусток.

Відповідно до частини десятої статті 10 Закону України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При цьому в цій нормі не зазначено, що графік відпусток має бути доведений до відома працівників під підпис.

Графік відпусток може бути доведений до відома працівників усно, шляхом вивішування на дошках інформації, поширений корпоративною поштою. Але з урахуванням тих обставин, що при належно складеному графіку відпусток та повідомленні про початок відпустки (відповідно до вимог частини одинадцятої статті 10 Закону № 504) роботодавець має право відправити працівника у відпустку без його заяви, може постати питання, що працівник не був ознайомлений з графіком відпусток.

Наголошується, що єдиним належним доказам, що працівник був ознайомлений з графіком відпусток на почату року, є його особистий підпис у документі, тобто у графіку відпусток.

ФПСУ рекомендує, щоб графік відпусток був доведений до відома працівників під підпис.

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