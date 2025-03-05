Група інвалідності за хабар — мешканка Житомира організувала злочинну схему

Судитимуть організовану групу, яка за хабарі «сприяла» місцевим жителям в отриманні інвалідності.

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На Житомирщині судитимуть організовану групу, яка за хабарі «сприяла» місцевим жителям в отриманні інвалідності. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що 54-річна жителька Житомира, яка має значний досвід роботи у медзакладах, залучивши до злочинної діяльності рентгенлаборанта обласної лікарні та медичного реєстратора міської МСЕК, систематично одержувала від місцевих жителів гроші за вплив на прийняття рішення щодо визначення групи інвалідності.

Достовірно задокументовано 3 факти одержання «хабарів» на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

«За вказану суму співучасники організовували поміщення хабародавців на стаціонарне лікування, підробляли медичні документи щодо наявності у них хронічних хвороб та спряли у швидкому проходженні МСЕК і визначенні групи інвалідності», — зазначили у прокуратурі.

Діяльність угруповання припинено в серпні 2024 року, коли організатора групи затримано після контрольованого одержання нею чергового «траншу» у розмірі 6000 грн.

У ході обшуків вилучено чорнові записи, підроблені документи, грошові кошти у загальній сумі понад 800 тисяч гривень, які арештовано.

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