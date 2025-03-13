Выкрили дельца, который за $9500 обещал переправить уклониста в Словакию

Мужчину должны были перевести через государственную границу вне пунктов пропуска в Словацкую Республику.

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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему жителю Закарпатья, который в марте за денежное вознаграждение организовал схему незаконного пересечения государственной границы мужчиной призывного возраста.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, согласно плану, «клиента» из Львова доставили в Закарпатскую область, где поселили в гостинице. В дальнейшем, в определенный день его должны были перевести через границу вне пунктов пропуска в Словацкую Республику.

«Свои услуги он оценил в 9 500 долларов США», — заявили в прокуратуре.

Подозреваемого задержали во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все причастные лица.

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