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Викрили ділка, який за $9500 обіцяв переправити ухилянта до Словаччини

07:54, 13 березня 2025
Чоловіка мали перевести через держкордон поза межами пунктів пропуску в Словацьку Республіку.
Викрили ділка, який за $9500 обіцяв переправити ухилянта до Словаччини
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На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру 42-річному мешканцю Закарпаття, який у березні за грошову винагороду організував схему незаконного перетину держкордону чоловіком мобілізаційного віку.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, згідно плану «клієнта» з міста Львова доставили в Закарпатську область, де поселили у готель. В подальшому у визначений день чоловіка мали перевести через держкордон поза межами пунктів пропуску в Словацьку Республіку.

«Свої послуги він оцінив у 9 500 доларів США», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваного затримали під час одержання всієї суми неправомірної вигоди. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі причетні особи.

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прокуратура

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