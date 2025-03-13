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У ДПС пояснили, у яких випадках податкова вимога не надсилається

07:36, 13 березня 2025
Податкова вимога не надсилається, якщо загальна сума податкового боргу не перевищує 3060 гривень.
У ДПС пояснили, у яких випадках податкова вимога не надсилається
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Податкова служба в Одеській області пояснює, у яких випадках податкова вимога не надсилається. 

Наявність боргових зобов’язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій.

Дізнатися про факт виникнення грошового зобов’язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк, платник може з податкової вимоги.

Згідно з нормами ст. 59 Податкового кодексу України, податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (на сьогодні – це 3060 гривень).

Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається, відповідно платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків.

Тому, щоб не відчувати на собі дієвість заходів стягнення, вжиття яких передбачене законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов’язань.

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