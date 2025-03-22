Социальная пенсия в 2025 году — какую выплату получают украинцы в возрасте 65 лет

Если меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет человек будет иметь право на получение государственной социальной помощи.

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Украинцы пенсионного возраста, у которых нет необходимого страхового стажа для получения пенсии, могут рассчитывать на временную социальную помощь от государства. С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

При наличии от 22 до 31 года стажа пенсию назначают в 63 года, а при стаже от 15 до 21 года - только с 65 лет. Если же стаж меньше 15 лет, человек получит право на государственную социальную помощь по достижении 65-летнего возраста.

На начало года размер этой помощи зависит от разницы между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи за последние шесть месяцев. В то же время выплата не может превышать 3028 грн - это предел прожиточного минимума для трудоспособных.

Размер социальной пенсии пересматривается каждые полгода с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии.

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