Практика судов
  1. В Украине

Социальная пенсия в 2025 году — какую выплату получают украинцы в возрасте 65 лет

12:14, 22 марта 2025
Если меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет человек будет иметь право на получение государственной социальной помощи.
Социальная пенсия в 2025 году — какую выплату получают украинцы в возрасте 65 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы пенсионного возраста, у которых нет необходимого страхового стажа для получения пенсии, могут рассчитывать на временную социальную помощь от государства. С 1 января 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

При наличии от 22 до 31 года стажа пенсию назначают в 63 года, а при стаже от 15 до 21 года - только с 65 лет. Если же стаж меньше 15 лет, человек получит право на государственную социальную помощь по достижении 65-летнего возраста.

На начало года размер этой помощи зависит от разницы между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2361 грн) и среднемесячным доходом семьи за последние шесть месяцев. В то же время выплата не может превышать 3028 грн - это предел прожиточного минимума для трудоспособных.

Размер социальной пенсии пересматривается каждые полгода с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прохождение ВЛК ограниченно годными возможно только по направлению ТЦК, для чего ТЦК сначала должен вызвать военнообязанного повесткой – суд отменил штраф ТЦК

Апелляционный административный суд отменил штраф ТЦК, поскольку военнообязанного на ВЛК сначала должны были вызвать повесткой.

В Верховной Раде предлагают снять ограничение, запрещающее быть кандидатами на должность судьи ВАКС сотрудникам НАЗК, АРМА, налоговикам и таможенникам

Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, которые запрещают им претендовать на кресло судьи Высшего антикоррупционного суда.

Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.

Судьям смогут установить доплату до 42 тысяч грн – комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект, который предусматривает специальные доплаты судьям местных судов.

Депутаты предлагают установить запрет на 2 года для переизбрания глав судов, занимавших должности более 8 лет

Срок полномочий глав судов предлагается увеличить до 4 лет, но установить ограничение – не более двух сроков подряд и без возможности повторного избрания ранее, чем через 2 года после окончания полномочий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Карягіна
    Наталія Карягіна
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталія Горбенко
    Наталія Горбенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва