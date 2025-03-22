Практика судів
  1. В Україні

Соціальна пенсія в 2025 році — яку виплату отримують українці у віці 65 років

12:14, 22 березня 2025
Якщо менше 15 років стажу, у віці 65 років людина буде мати право на отримання державної соціальної допомоги.
Соціальна пенсія в 2025 році — яку виплату отримують українці у віці 65 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці пенсійного віку, які не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на тимчасову соціальну допомогу від держави. Із 1 січня 2025 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу для чоловіків і жінок.

У разі наявності від 22 до 31 року стажу пенсію призначають у 63 роки, а при стажі від 15 до 21 року — лише з 65 років. Якщо ж стаж менше 15 років, людина отримає право на державну соціальну допомогу після досягнення 65-річного віку.

Станом на початок року розмір цієї допомоги залежить від різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2361 грн) і середньомісячним доходом родини за останні шість місяців. Водночас виплата не може перевищувати 3028 грн — це межа прожиткового мінімуму для працездатних.

Розмір соціальної пенсії переглядається кожні пів року з урахуванням змін у доходах та майновому стані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за неоновлення даних, хоча той оновив дані у Резерв+ у встановлені законом строки

ТЦК виписав штраф чоловіку за неоновлення даних, хоча той оновив дані у встановлений строк – суд скасував постанову ТЦК.

У комітеті підтвердили, що всі судові рішення у кримінальних справах щодо мобілізації та позбавлення ухилянтів права керування авто збираються засекретити

Комітет ВР з питань правової політики підтримав норму про «секретність» всіх судових рішень у кримінальних справах щодо мобілізації та в справах за позовами ТЦК про позбавлення ухилянтів права керування авто – член Комітету Роман Бабій

Мобілізація без проходження ВЛК – не привід для звільнення з військової служби: як судді Верховного Суду пояснили своє рішення

Судді Верховного Суду вказали, що факт непроходження позивачем медичного огляду ВЛК під час його призову не є свідченням непридатності та не є підставою для звільнення з військової служби.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

Через рік після введення вимоги про знання історії української державності конкурсантами в судді депутати виявили, що подібної практики немає за кордоном

Нардепи поступово «відкочують» назад вимоги, введені рік тому до учасників конкурсів на посади суддів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду