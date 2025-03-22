Соціальна пенсія в 2025 році — яку виплату отримують українці у віці 65 років

Якщо менше 15 років стажу, у віці 65 років людина буде мати право на отримання державної соціальної допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці пенсійного віку, які не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії, можуть розраховувати на тимчасову соціальну допомогу від держави. Із 1 січня 2025 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу для чоловіків і жінок.

У разі наявності від 22 до 31 року стажу пенсію призначають у 63 роки, а при стажі від 15 до 21 року — лише з 65 років. Якщо ж стаж менше 15 років, людина отримає право на державну соціальну допомогу після досягнення 65-річного віку.

Станом на початок року розмір цієї допомоги залежить від різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних (2361 грн) і середньомісячним доходом родини за останні шість місяців. Водночас виплата не може перевищувати 3028 грн — це межа прожиткового мінімуму для працездатних.

Розмір соціальної пенсії переглядається кожні пів року з урахуванням змін у доходах та майновому стані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.