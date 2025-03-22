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Київ затягнуло густим смогом із запахом гару — що кажуть у КМДА про погіршення повітря

11:03, 22 березня 2025
Кияни скаржаться на сморід в різних районах міста.
Київ затягнуло густим смогом із запахом гару — що кажуть у КМДА про погіршення повітря
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Київ з самого ранку 22 березня затягнуло густим смогом із запахом гару. Жителі міста скаржаться на сморід на вулицях в різних районах столиці.Зазначимо, що кияни вже не перший день скаржаться на таку проблему, а у КМДА традиційно говорять про метеорологічні умови, через які погіршилася якість повітря, і радять обмежити перебування на вулиці та закрити вікна.

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяє накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря", - повідомили у КМДА. 

Зазначимо, що за даними моніторингу saveecobot.com, рівень забруднення в столиці знову досяг рекордного показника — 123, який є шкідливим для чутливих груп населення, адже може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів.

Станом на зараз шкідливі показники забруднення повітря зафіксовані на лівому та правому берегах Києва. Кияни заявляють, що у столиці смердить горілими шинами і дихати абсолютно нічим.

Нагадаємо, що 8 березня у Києві фіксували суттєвий рівень забрудненості повітря. 

Також у лютому у Києві була важка ситуація з якістю повітряВ Укргідрометцентрі заявляли про збільшення вмісту діоксиду азоту.

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Київ КМДА повітря

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