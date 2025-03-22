Киев затянуло густым смогом с запахом гари — что говорят в КГГА об ухудшении воздуха

Киевляне жалуются на вонь в разных районах города.

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Киев с самого утра 22 марта затянуло густым смогом с запахом гари. Жители города жалуются на вонь на улицах в разных районах столицы. Отметим, что киевляне уже не первый день жалуются на такую ​​проблему, а в КГГА традиционно говорят про метеорологические условия, из-за которых ухудшилось качество воздуха, и советуют ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха есть метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), что способствует накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - сообщили в КГГА.

Отметим, что по данным мониторинга saveecobot.com, уровень загрязнения в столице вновь достиг рекордного показателя — 123, который вреден для чувствительных групп населения, ведь может повлечь дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких.

На сегодняшний день вредные показатели загрязнения воздуха зафиксированы на левом и правом берегах Киева. Киевляне заявляют, что в столице воняет горелыми шинами и дышать абсолютно нечем.

Напомним, 8 марта в Киеве фиксировали существенный уровень загрязненности воздуха.

Также в феврале в Киеве была тяжелая ситуация с качеством воздуха. В Укргидрометцентре заявляли об увеличении содержания диоксида азота.

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