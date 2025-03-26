$2300 за «правильный» диагноз для отсрочки от мобилизации — в Одессе на взятке погорел врач

Правонарушителя задержали на рабочем месте во время получения взятки.

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В Одессе правоохранители разоблачили врача одного из медучреждений в коррупции. Фигурант требовал и получил неправомерную выгоду за пакет документов о непригодности к военной службе.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, к семейному врачу коммунального медучреждения, который одновременно является председателем резервной военно-врачебной комиссии при одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, обратился гражданин по поводу оформления инвалидности. Зная характер заболеваний пациента, фигурант решил на этом заработать.

«Сначала он запросил за свои услуги 300 долларов, а затем выдвинул требование предоставить еще 2000 долларов за утверждение медицинской документации с «правильным» диагнозом, который в дальнейшем позволил бы пациенту оформить инвалидность и получить отсрочку от мобилизации», — говорится в сообщении.

Правонарушителя задержали на рабочем месте во время получения 2300 долларов взятки. В его служебном кабинете следователи изъяли средства, полученные незаконным путем, медицинскую документацию и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

При наличии достаточных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.

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