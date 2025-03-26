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$2300 за «правильний» діагноз для відстрочки від мобілізації — в Одесі на хабарі погорів лікар

10:43, 26 березня 2025
Правопорушника затримали на робочому місці під час отримання хабаря.
$2300 за «правильний» діагноз для відстрочки від мобілізації — в Одесі на хабарі погорів лікар
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В Одесі правоохоронці викрили лікаря одного з медзакладів на корупції. Фігурант вимагав та отримав неправомірну вигоду за пакет документів про непридатність до військової служби.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, до сімейного лікаря комунальної медичної установи та одночасно голови резервної військово-лікарської комісії при одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки звернувся громадянин з приводу оформлення інвалідності. Будучи обізнаним про характер захворювань пацієнта, фігурант вирішив на цьому підзаробити.

«Спочатку він запросив за свої послуги 300 доларів, а згодом висунув вимогу надати ще 2000 доларів за затвердження медичної документації з «правильним» діагнозом, який в подальшому б дозволив пацієнту оформити інвалідність та отримати відстрочку від мобілізації», - сказано у повідомленні.

Правопорушника затримали на робочому місці під час отримання 2300 доларів хабаря. В його службовому кабінеті слідчі вилучили кошти, отриманні у незаконний спосіб, медичну документацію та інші речі, що мають доказове значення у справі.

За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру. Тепер йому загрожує до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до злочину.

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Національна поліція хабар лікарня

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