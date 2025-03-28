Переход от копеек к «шагам» – НБУ готов к обсуждению дизайна монет после принятия закона

НБУ начнет подготовку монет «шаг» после одобрения закона парламентом.

Фото: Facebook / Андрій Пишний

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Национальный банк Украины начнет подготовку и обсуждение дизайна монет «шаг» после того, как парламент примет соответствующий законопроект. Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«После того, как будет принято решение, мы, конечно, начнем процесс подготовки, обсуждения дизайна этой монеты. На самом деле эта инициатива настолько глубоко коснулась творческих кругов, что они сами приходят в Национальный банк и предлагают свои идеи. И мы охотно их рассмотрим, но для этого нужно сначала принять саму идею», - отметил Пышный.

Он подчеркнул, что переход от копеек к «шагам» является важным шагом для укрепления монетарного суверенитета Украины. Это также будет способствовать декоммунизации, дерусификации и деколонизации страны. Пышный добавил, что изменение названия монеты будет способствовать восстановлению исторической справедливости и снятию ассоциаций с Беларусью и Россией.

«Это важный шаг для того, чтобы окончательно, даже в малейших проявлениях, закрепить монетарный суверенитет, восстановить историческую справедливость и убрать название, которое до сих пор роднит денежный оборот Украины с Беларусью и Москвой. Копейка осталась только там. К сожалению, до сих пор в Киеве мы не имеем мелкой монеты с истинно украинским названием - одной сотой фракции гривны. Самое время», - пояснил глава НБУ.

Он также выразил надежду, что инициатива по переименованию копеек на шаги будет поддержана парламентом. «Я очень надеюсь, парламент примет эти решения», - добавил Пышный.

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