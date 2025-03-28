Практика судов
  1. В Украине

Переход от копеек к «шагам» – НБУ готов к обсуждению дизайна монет после принятия закона

14:54, 28 марта 2025
НБУ начнет подготовку монет «шаг» после одобрения закона парламентом.
Переход от копеек к «шагам» – НБУ готов к обсуждению дизайна монет после принятия закона
Фото: Facebook / Андрій Пишний
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины начнет подготовку и обсуждение дизайна монет «шаг» после того, как парламент примет соответствующий законопроект. Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

«После того, как будет принято решение, мы, конечно, начнем процесс подготовки, обсуждения дизайна этой монеты. На самом деле эта инициатива настолько глубоко коснулась творческих кругов, что они сами приходят в Национальный банк и предлагают свои идеи. И мы охотно их рассмотрим, но для этого нужно сначала принять саму идею», - отметил Пышный.

Он подчеркнул, что переход от копеек к «шагам» является важным шагом для укрепления монетарного суверенитета Украины. Это также будет способствовать декоммунизации, дерусификации и деколонизации страны. Пышный добавил, что изменение названия монеты будет способствовать восстановлению исторической справедливости и снятию ассоциаций с Беларусью и Россией.

«Это важный шаг для того, чтобы окончательно, даже в малейших проявлениях, закрепить монетарный суверенитет, восстановить историческую справедливость и убрать название, которое до сих пор роднит денежный оборот Украины с Беларусью и Москвой. Копейка осталась только там. К сожалению, до сих пор в Киеве мы не имеем мелкой монеты с истинно украинским названием - одной сотой фракции гривны. Самое время», - пояснил глава НБУ.

Он также выразил надежду, что инициатива по переименованию копеек на шаги будет поддержана парламентом. «Я очень надеюсь, парламент примет эти решения», - добавил Пышный.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Уголовный процессуальный закон не содержит запрета на изменение гражданского иска в ходе судебного разбирательства — Верховный Суд

В уголовном процессуальном законодательстве отсутствуют оговорки относительно внесения изменений в гражданский иск в ходе судебного разбирательства, в том числе касающиеся увеличения исковых требований.

«Ресурса в районе больше нет» – суд оправдал одного из руководителей ТЦК, который не смог выполнить план мобилизации

В ТЦК и СП рассказали, что не смогли выполнить план мобилизации из-за отсутствия в районе достаточного количества военнообязанных, подходящих по возрасту и состоянию здоровья.

Верховный Суд разъяснил, что следует учитывать при закрытии дела в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении

КУС ВС указал, что при определении того, применяется ли п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в конкретном уголовном производстве, ключевую роль играет день начала досудебного расследования.

Если сторона уголовного процесса не указала в апелляционной жалобе определенных доводов, это не может быть основанием для ее возвращения — Верховный Суд

Вопрос о формулировке требований перед судом апелляционной инстанции и их обосновании относится к полномочиям стороны уголовного процесса и не может трактоваться как существенный недостаток апелляционной жалобы и быть основанием для ее возвращения.

Законопроект об изменении порядка рассмотрения пенсионных и социальных дел не решает проблему нехватки средств на выплаты, но ускорит судебный процесс — Денис Маслов

Как отметил Денис Маслов, этот законопроект не решает глобальную проблему нехватки средств для выплаты всех социальных гарантий, но позволит получить решение суда быстрее.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді