Перехід від копійок до «шагів» – НБУ готовий до обговорення дизайну монет після ухвалення закону

НБУ розпочне підготовку монет «шаг» після схвалення закону парламентом.

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Національний банк України розпочне підготовку та обговорення дизайну монет «шаг» після того, як парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Після того, як буде ухвалено рішення, ми, звісно, розпочнемо процес підготовки, обговорення дизайну цієї монети. Насправді ця ініціатива настільки глибоко торкнулася творчих кіл, що вони самі приходять до Національного банку і пропонують свої ідеї. І ми залюбки їх розглянемо, але для цього потрібно спершу ухвалити саму ідею», — зазначив Пишний.

Він підкреслив, що перехід від копійок до «шагів» є важливим кроком для зміцнення монетарного суверенітету України. Це також сприятиме декомунізації, дерусифікації та деколонізації країни. Пишний додав, що зміна назви монети сприятиме відновленню історичної справедливості та зняттю асоціацій з Білоруссю і Росією.

«Це важливий крок для того, щоб остаточно, навіть в найменших проявах, закріпити монетарний суверенітет, відновити історичну справедливість і прибрати назву, що до тепер споріднює грошовий обіг України з Білоруссю і Москвою. Копійка залишилася тільки там. На жаль, досі в Києві ми не маємо дрібної монети з питомо українською назвою – однієї сотої фракції гривні. Саме час», — пояснив голова НБУ.

Він також висловив сподівання, що ініціатива щодо перейменування копійок на шаги буде підтримана парламентом. «Я дуже сподіваюся, парламент ухвалить ці рішення», — додав Пишний.

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