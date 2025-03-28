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У США померла Ліза Джейн Сміт — авторка серії «Щоденники вампіра»

14:46, 28 березня 2025
Авторка серії «Щоденники вампіра», що стала основою культового серіалу, померла після понад десятилітньої боротьби з важким захворюванням.
У США померла Ліза Джейн Сміт — авторка серії «Щоденники вампіра»
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У США пішла із життя авторка «Щоденників вампіра» Ліза Джейн Сміт. Про смерть повідомили її близькі — партнерка Джулі Дівола та сестра Джуді Кліффорд, передає The New York Times.

Авторка культових романів для підлітків у жанрі містичного фентезі померла на 67-му році життя. Її не стало через ускладнення, спричинені рідкісним аутоімунним захворюванням, з яким вона боролася понад десятиліття.

Сміт здобула світову популярність завдяки серії романів «Щоденники вампіра», які згодом стали основою для однойменного серіалу, що вийшов на телеканалі CW у 2009 році та протримався в ефірі вісім сезонів.

Літературний доробок письменниці налічує понад 20 творів, серед яких також «Нічний світ», «Темні видіння» та «Таємне коло». Її книги вирізнялися поєднанням готичної естетики, романтики й надприродного, що привертало увагу підліткової аудиторії у всьому світі.

Попри тривалі проблеми зі здоров’ям, Сміт залишалася відданою письменницькій справі. Її агент Джон Сілберсак згадує, що вона працювала навіть у найважчі періоди життя.

«Вона мужньо переносила хворобу й не припиняла писати. Вона прагнула досконалості у кожному слові», — зазначив він.

«Щоденники вампіра» дебютували у 1991 році. В центрі сюжету — школярка Олена Гілберт і загадкові брати-вампіри Стефан та Деймон Сальваторе. Романтичний трикутник на тлі містичних подій швидко завоював читацьке серце молоді та перетворив серію на один із найуспішніших проєктів у жанрі young adult.

Письменницю пам’ятатимуть як одну з головних постатей підліткової готичної прози, чия творчість вплинула на ціле покоління фанатів темного фентезі.

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США

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