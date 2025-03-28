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В США умерла Лиза Джейн Смит — автор серии «Дневники вампира»

14:46, 28 марта 2025
Автор серии «Дневники вампира», ставшая основой культового сериала, умерла после более чем десятилетней борьбы с тяжелым заболеванием.
В США умерла Лиза Джейн Смит — автор серии «Дневники вампира»
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В США ушла из жизни автор «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит. О смерти сообщили ее близкие — партнерша Джули Дивола и сестра Джуди Клиффорд, передает The New York Times.

Автор культовых романов для подростков в жанре мистического фэнтези скончалась на 67-м году жизни. Ее не стало из-за осложнений, вызванных редким аутоиммунным заболеванием, с которым она боролась более десяти лет.

Смит получила мировую известность благодаря серии романов «Дневники вампира», которые позже стали основой для одноименного сериала, вышедшего на телеканале CW в 2009 году и продержавшегося в эфире восемь сезонов.

Литературное наследие писательницы насчитывает более 20 произведений, среди которых также «Ночной мир», «Темные видения» и «Тайный круг». Ее книги отличались сочетанием готической эстетики, романтики и сверхъестественного, что привлекало внимание подростковой аудитории по всему миру.

Несмотря на продолжительные проблемы со здоровьем, Смит оставалась преданной писательскому делу. Ее агент Джон Силберсак вспоминает, что она работала даже в самые тяжелые периоды жизни.

«Она мужественно переносила болезнь и не прекращала писать. Она стремилась к совершенству в каждом слове», — отметил он.

«Дневники вампира» дебютировали в 1991 году. В центре сюжета — школьница Елена Гилберт и загадочные братья-вампиры Стефан и Деймон Сальваторе. Романтический треугольник на фоне мистических событий быстро завоевал сердца молодых читателей и превратил серию в один из самых успешных проектов в жанре young adult.

Писательницу будут помнить как одну из ключевых фигур подростковой готической прозы, чье творчество повлияло на целое поколение поклонников темного фэнтези.

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США

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