Во Львове мужчина заболел ботулизмом из-за домашней колбасы

Львовянин попал в реанимацию с подозрением на ботулизм после употребления колбасы домашнего приготовления.

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44-летний львовянин попал в реанимацию с подозрением на ботулизм после употребления сыровяленой колбасы домашнего приготовления. По словам пациента, инцидент произошел 5 апреля 2025 года. Через два дня, 7 апреля, у него появились первые симптомы - общая слабость, нарушение зрения, речи, глотания и координации движений. Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

8 апреля мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной клинической больницы, где ему было срочно введено противоботулиническую сыворотку. Специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней начали эпидемиологическое расследование случая. Биоматериалы пациента были направлены в лабораторию для подтверждения диагноза.

Это уже второй случай ботулизма в области в 2025 году, первый был зафиксирован в марте. В 2024 году ботулизмом заболели девять жителей Львовщины.

Для предотвращения ботулизма специалисты советуют избегать употребления рискованных продуктов, таких как вяленая, копченая и соленая рыба домашнего приготовления, домашние мясные или грибные консервы, а также продукты со стихийных рынков без соответствующих документов.

Ботулизм - это опасное заболевание, которое гораздо легче предупредить, чем лечить. При появлении первых симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

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