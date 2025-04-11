У Львові чоловік захворів на ботулізм через домашню ковбасу

Львів'янин потрапив до реанімації з підозрою на ботулізм після вживання ковбаси домашнього приготування.

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44-річний львів'янин потрапив до реанімації з підозрою на ботулізм після вживання сиров’яленої ковбаси домашнього приготування. За словами пацієнта, інцидент стався 5 квітня 2025 року. Через два дні, 7 квітня, у нього з'явилися перші симптоми — загальна слабкість, порушення зору, мовлення, ковтання та координації рухів. Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

8 квітня чоловіка госпіталізували у важкому стані до реанімаційного відділення Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де йому було терміново введено протиботулінічну сироватку. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали епідеміологічне розслідування випадку. Біоматеріали пацієнта були направлені до лабораторії для підтвердження діагнозу.

Це вже другий випадок ботулізму в області в 2025 році, перший був зафіксований у березні. У 2024 році на ботулізм захворіли дев'ятеро мешканців Львівщини.

Для запобігання ботулізму фахівці радять уникати вживання ризикованих продуктів, таких як в’ялена, копчена та солона риба домашнього приготування, домашні м’ясні або грибні консерви, а також продукти з стихійних ринків без відповідних документів.

Ботулізм — це небезпечне захворювання, яке набагато легше попередити, ніж лікувати. При появі перших симптомів слід негайно звернутися до лікаря.

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