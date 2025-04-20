В Винницкой области рейсовый автобус съехал в кювет – семеро пострадавших

На трассе возле Приветного перевернулся автобус среди пострадавших ребенок.

Фото: Полиция Винницкой области

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В Могилев-Подольском районе Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого травмировались семь пассажиров. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

Авария произошла 20 апреля в 10:44 на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Горай и Приветное Муровано-Куриловецкой общины. В момент ДТП автобус Scania двигался по рейсовому маршруту.

По предварительным данным, 64-летний водитель автобуса - гражданин Молдовы - не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате аварии телесные повреждения получили семь пассажиров, среди которых восьмилетний ребенок и 48-летний иностранец. Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Движение на участке дороги, где произошла авария, остается неосложненным. На месте происшествия работают следователи, спасатели и другие экстренные службы.

Автобус изъят и помещен на штрафплощадку. Для установления всех обстоятельств и причин ДТП назначен ряд экспертиз.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем.

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