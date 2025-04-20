Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет – семеро постраждалих

15:27, 20 квітня 2025
На трасі біля Привітного перекинувся автобус серед постраждалих дитина.
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет – семеро постраждалих
Фото: Поліція Вінницької області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Могилів-Подільському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, внаслідок якої травмувалися семеро пасажирів. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Аварія сталася 20 квітня о 10:44 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Горай та Привітне Муровано-Куриловецької громади. У момент ДТП автобус Scania рухався рейсовим маршрутом.

За попередніми даними, 64-річний водій автобуса — громадянин Молдови — не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали семеро пасажирів, серед яких восьмирічна дитина та 48-річний іноземець. П’ятеро постраждалих були госпіталізовані.

Рух на ділянці дороги, де сталася аварія, залишається неускладненим. На місці події працюють слідчі, рятувальники та інші екстрені служби.

Автобус вилучено та поміщено на арештмайданчик. Для встановлення усіх обставин та причин ДТП призначено низку експертиз.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція ДТП Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Додаткова винагорода є одноразовим додатковим видом грошового забезпечення, а не щомісячним – Верховний Суд вказав на помилковість висновків судів

Верховний Суд скасував рішення судів, які визнали протиправними дії управління Нацполіції щодо невключення додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабміну про виплати військовослужбовцям і поліцейським, до складу грошового забезпечення поліцейського при обчисленні одноразової допомоги.

Допуск до роботи без трудового договору не може бути легалізований договором співпраці – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що наявність договору про співробітництво між фізичними особами-підприємцями не виключає обов’язку оформлення трудових відносин у разі виконання однією особою трудових функцій в інтересах іншої

Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Кабмін пропонує внести зміни до закону про запобігання корупції щодо спрощення проведення спецперевірок

Спеціальну перевірку пропонується не проводити стосовно певних категорій посадовців.

Кабмін визначив Верховний Суд суб’єктом управління державним майном Верховного Суду України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ

Через майже 8 років після того, як Верховний Суд України, ВАСУ, ВГСУ та ВССУ припинили здійснювати правосуддя Кабмін вирішив визначити Верховний Суд суб’єктом управління їх майном.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді