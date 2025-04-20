На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет – семеро постраждалих

На трасі біля Привітного перекинувся автобус серед постраждалих дитина.

Фото: Поліція Вінницької області

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У Могилів-Подільському районі Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, внаслідок якої травмувалися семеро пасажирів. Про це повідомила поліція Вінницької області.

Аварія сталася 20 квітня о 10:44 на автодорозі Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, між селами Горай та Привітне Муровано-Куриловецької громади. У момент ДТП автобус Scania рухався рейсовим маршрутом.

За попередніми даними, 64-річний водій автобуса — громадянин Молдови — не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали семеро пасажирів, серед яких восьмирічна дитина та 48-річний іноземець. П’ятеро постраждалих були госпіталізовані.

Рух на ділянці дороги, де сталася аварія, залишається неускладненим. На місці події працюють слідчі, рятувальники та інші екстрені служби.

Автобус вилучено та поміщено на арештмайданчик. Для встановлення усіх обставин та причин ДТП призначено низку експертиз.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм.

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