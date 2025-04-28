Минобороны закупит для военных питьевую воду в бутылках на более чем 656 млн гривен

Закупочное агентство объявляет тендер на более чем на 656 миллионов гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве обороны объявили о работе по обеспечению бесперебойного регулярного снабжения ресурсами украинских военных. В частности, закупочная агенция оборонного ведомства «Государственный оператор тыла» объявила открытые торги на закупку бутилированной питьевой воды для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

В Минобороны указывают, что поскольку бутилированная питьевая вода имеет ряд особенностей, ее закупка осуществляется вне рамок общего каталога. Основная часть стоимости в этой категории приходится не на сам продукт, а на услуги по транспортировке и доставке, что обусловлено как объемами, так и географией поставок.

Ожидаемая стоимость — более 656 млн грн. Закупка разделена на 8 отдельных лотов. Аукцион стартует с 5 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.