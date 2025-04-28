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Как оформить загранпаспорт ребенку до 12 лет — разъяснение

12:52, 28 апреля 2025
Оформление загранпаспорта детям: главные правила.
Как оформить загранпаспорт ребенку до 12 лет — разъяснение
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В Департаменте консульской службы МИД Украины разъяснили особенности оформления заграничных паспортов детям до 12 лет.

Кто может подать документы для оформления заграничного паспорта:

  • Родители
  • Законные представители

Как подаются документы: Одним из родителей (законным представителем) по предварительной записи в электронной очереди.

В МИД подчеркнули, что присутствие детей до 12 лет и второго родителя не требуется.

Какие документы необходимо подготовить:

1. Заграничный паспорт ребёнка, который необходимо заменить (если ранее оформлялся такой паспорт).

2. Документ, подтверждающий факт рождения:

  • свидетельство о рождении ребёнка,
  • выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения,
  • документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентным органом иностранного государства.

Если документ о рождении ребёнка был оформлен за границей, он должен быть легализован или апостилирован и переведён на украинский язык (если иное не предусмотрено двусторонними соглашениями между Украиной и страной оформления документа).

3. Если ребёнок родился за границей и родители оформляют ему заграничный паспорт впервые, необходимо предоставить Справку о приобретении гражданства Украины.

4. Для оформления заграничного паспорта детям до 12 лет необходимо принести одну цветную фотографию размером 10х15 см (белый фон, экспозиция лица — 70–80%).

5. Один из документов, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание ребёнка за границей (при наличии).

6. Если документы подаёт один из родителей:

  • заграничный паспорт или паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты (если в этом документе фамилия отличается от указанной в свидетельстве о рождении ребёнка — необходимо предоставить документы, подтверждающие изменение фамилии).

7. Если документы подаёт законный представитель (но не родитель):

  • паспортный документ, удостоверяющий личность законного представителя,
  • документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя, в том числе документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства, который подтверждает полномочия на представление интересов ребёнка в вопросах оформления заграничного паспорта.

8. Для оформления (в том числе вместо утерянного или украденного), обмена паспорта для выезда за границу ребёнку-сироте, ребёнку, лишённому родительской опеки, не достигшему 16-летнего возраста, заявитель дополнительно подаёт оригинал или нотариально заверенную копию одного из следующих документов:

  • документа, подтверждающего полномочия директора детского учреждения (контракта и т.д.),
  • договора о размещении ребёнка в приёмной семье,
  • договора об организации деятельности детского дома семейного типа,
  • решения органов опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства),
  • решения суда об установлении опеки (попечительства),
  • договора о патронате.

9. Документ, подтверждающий оплату консульского сбора.

За оформление заграничного паспорта (в том числе вместо утерянного или украденного) детям до 16 лет консульский сбор не взимается. Вместо этого взимается только консульский сбор за автоматизированную обработку данных в размере 40 долларов США / 37 евро.

Документы, регулирующие вопросы оформления заграничных паспортов:

1. Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус».

2. Постановление Кабинета Министров Украины от 07.05.2014 № 152 «Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возврата государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда за границу».

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