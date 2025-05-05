Государственная служба занятости назвала самые востребованные профессии на рынке труда

В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос — на бухгалтеров, инженеров, врачей, технологов, учителей и экономистов.

Фото: mrbrody.dosvit.org.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба занятости обнародовала самые востребованные вакансии на рынке труда в четырех крупных категориях:

– для работников сферы торговли и предоставления услуг,

– для квалифицированных рабочих,

– для профессионалов и специалистов,

– для неквалифицированных рабочих.

«Если говорить о работниках сферы обслуживания и предоставления услуг, то чаще всего речь идет о продавцах, администраторах, поварах, торговых представителях, бариста и официантах. Большой спрос на эти профессии обусловлен текучестью кадров», — говорится в сообщении.

В категории квалифицированных рабочих, которые на основе среднего образования получили специальные навыки и знания, наиболее востребованы водители, слесари, комплектовщики, швеи и электрики.

В категории профессионалов и специалистов с высшим образованием наибольший спрос на бухгалтеров, инженеров, врачей, технологов, учителей и экономистов.

Среди неквалифицированных рабочих самые популярные запросы — на грузчиков, уборщиков, кладовщиков и подсобных рабочих. В этой категории основная причина нехватки кадров — относительно низкая заработная плата, отметили в ведомстве.

«Если говорить о категориях в целом, то наиболее дефицитными являются представители второй и третьей группы (то есть квалифицированные рабочие и профессионалы)», — добавила Государственная служба занятости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.