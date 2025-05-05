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Державна служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії на ринку праці

15:33, 5 травня 2025
У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів.
Державна служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії на ринку праці
Фото: mrbrody.dosvit.org.ua
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Державна служба зайнятості оприлюднила найбільш затребувані вакансії на ринку праці у чотирьох великих категоріях.

Серед яких:

– для працівників сфери торгівлі та надання послуг,

– для кваліфікованих робітників,

– для професіоналів та фахівців,

– для некваліфікованих робітників.

«Якщо казати про працівників сфери обслуговування та надання послуг, то найчастіше йдеться про продавців, адміністраторів, кухарів, торгових представників, бариста та офіціантів. Великий попит за цими професіями зумовлений плинністю кадрів», - сказано у повідомленні.

У категорії кваліфікованих робітників, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, найбільш затребувані водії, слюсарі, комплектувальники, швачки та електрики.

У категорії професіоналів та фахівців із вищою освітою найбільший попит на бухгалтерів, інженерів, лікарів, технологів, вчителів та економістів.

Серед некваліфікованих робітників найпопулярніші запити на вантажників, прибиральників, комірників та підсобних працівників. У цій категорії основна причина браку кадрів — відносно невисока заробітна плата, зазначили у відомстві.

«Якщо ж говорити про категорії в цілому, то найбільш дефіцитними є представники другої та третьої груп (тобто кваліфіковані робітники та професіонали)», - додала Державна служба зайнятості.

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