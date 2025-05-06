Оккупанты казнили трех украинских защитников после сдачи в плен – начато расследование

Генпрокуратура расследует расстрел украинских военнопленных в Донецкой области.

Фото: pgo_gov_ua

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В Донецкой области российские военные расстреляли трех украинских военнопленных. Офис Генерального прокурора сообщил о начале расследования этого военного преступления.

Инцидент произошел 3 мая вблизи села Новополь Волновахского района. По данным следствия, во время боевых действий украинские военные оказались в окружении, сложили оружие и сдались в плен. Несмотря на это, оккупанты сознательно расстреляли их из автоматического оружия.

Донецкая областная прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Умышленное убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств трагедии и лиц, причастных к преступлению.

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