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Окупанти стратили трьох українських захисників після здачі в полон – розпочато розслідування

19:45, 6 травня 2025
Генпрокуратура розслідує розстріл українських військовополонених на Донеччині.
Окупанти стратили трьох українських захисників після здачі в полон – розпочато розслідування
Фото: pgo_gov_ua
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На Донеччині російські військові розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс Генерального прокурора повідомив про початок розслідування цього воєнного злочину.

Інцидент стався 3 травня поблизу села Новопіль Волноваського району. За даними слідства, під час бойових дій українські військові опинилися в оточенні, склали зброю та здалися в полон. Незважаючи на це, окупанти свідомо розстріляли їх з автоматичної зброї.

Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Умисне вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі тривають слідчі дії для встановлення обставин трагедії та осіб, причетних до злочину.

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росія військові злочин війна офіс генерального прокурора

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