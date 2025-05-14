В Киеве разоблачили дельца, который помогал уклонистам выехать за границу

Злоумышленник выбирал клиентов только через доверенных лиц, при личном общении изучал поведение собеседников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали организатора схем уклонения от военной службы. Злоумышленник брался «решать» любые вопросы, связанные с освобождением от военной службы или незаконным выездом за границу. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

36-летний мужчина выстроил разветвленную схему противоправных услуг, охватывая как гражданских лиц, так и военнослужащих. Ранее фигурант уже задерживался правоохранителями за аналогичные махинации, и в отношении него рассматривается дело в суде. Несмотря на это, он решил продолжить заниматься преступной деятельностью.

При этом мужчина пытался использовать меры конспирации, чтобы повторно не привлекать внимание к своему «теневому» бизнесу. Клиентов подбирал только через доверенных лиц, при личных встречах изучал поведение собеседников. Если у него возникали подозрения, он просто отказывался от «заказа».

В одном из случаев, за 20 тысяч долларов фигурант обещал освободить военнослужащего от службы по состоянию здоровья. При этом он подробно ознакомил клиента с алгоритмом прохождения «списания».

Другую свою услугу — нелегальный выезд в Республику Молдова — злоумышленник пообещал реализовать за 14 тысяч долларов. Поездка за границу должна была начаться из Одессы, поэтому за дополнительные 2000 долларов он предложил организовать доставку в Одесскую область в обход блокпостов. Получив согласие, фигурант договорился о встрече, однако сам на нее не пришел, а отправил курьера.

Правоохранители задокументировали незаконные действия злоумышленника и задержали его. Ему объявлено о подозрении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.