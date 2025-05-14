У Києві викрили ділка, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Зловмисник обирав клієнтів лише через довірених осіб, при особистому спілкуванні вивчав поведінку співрозмовників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали організатора схем ухилення від військової служби. Зловмисник брався «вирішувати» будь-які питання, пов'язані із звільненням з військової служби або незаконного виїзду за кордон. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

36-річний чоловік вибудував розгалужену схему протиправних послуг, охоплюючи як цивільних осіб, так і військовослужбовців. Раніше вже фігурант затримувався правоохоронцями за аналогічні оборудки і відносно нього розглядається справа в суді. Тож не дивлячись на це, він вирішив продовжити займатися кримінальною діяльністю.

При цьому чоловік намагався застосовувати засоби конспірації, аби повторно не привертати увагу до свого «тіньового» бізнесу. Клієнтів обирав лише через довірених осіб, при особистому спілкуванні вивчав поведінку співрозмовників. Якщо у фігуранта виникали якісь підозри, він просто відмовлявся від «замовлення».

В одному з випадків, за 20 тисяч доларів фігурант розповідав, що може звільнити військовослужбовця з військової служби за станом здоров'я. При цьому, він детально ознайомив клієнта з алгоритмом проходження «списання».

Іншу свою послугу – нелегальний виїзд до Республіки Молдова – зловмисник пообіцяв реалізувати за 14 тисяч доларів. Подорож за кордон мала розпочатися з Одеси, тому ще за 2000 доларів він запропонував організувати доставку до Одеської області, оминаючи блокпости. Після отримання згоди фігурант домовився про зустріч, однак сам на неї не пішов, а відправив туди кур'єра.

Правоохоронці задокументували незаконні дії зловмисника та затримали його. Йому оголосили про підозру.