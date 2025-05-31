Украина пропустит платеж по ВВП-варантам: Гетманцев объяснил, что это означает для экономики

2 июня 2025 года Украина пропустит очередной платеж по ВВП-варантам — специальным ценным бумагам, которые были выпущены в 2015 году в ходе реструктуризации еврооблигаций.
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что ситуация уже давно обсуждается.
Выплаты по ВВП-варантам привязаны к темпам экономического роста:
Переговоры и решение о моратории
С середины 2024 года Украина вела переговоры с кредиторами, которые держат ВВП-варанты. В марте-апреле 2025 года были предложены два варианта реструктуризации, но эти предложения не были приняты. Кредиторы, в том числе хедж-фонды, выдвинули требования, которые были неподъемными для Украины в условиях войны. В результате правительство Украины приняло решение о моратории на выплату этого долга.
Технический дефолт или не дефолт?
Пропуск платежа по ВВП-варантам приведет к техническому дефолту по этому долгу, что не является катастрофическим для страны. Важно, что в ходе предыдущих переговоров было устранено условие кросс-дефолта, то есть дефолт по ВВП-варантам не будет считаться дефолтом по другим внешним обязательствам Украины.
Почему не стоит волноваться?
Гетманцев успокоил, что этот платеж не повлияет на курс и финансовую стабильность Украины.
«Это событие не повлияет на курс и финансовую стабильность. Обязательства по внешнему официальному финансированию бюджета с партнерами будут продолжать исполняться. Из-за продолжающейся войны, предыдущей реструктуризации наш суверенный кредитный рейтинг продолжает находиться на низком спекулятивном уровне, что отражает ограниченный дефолт или состояние, близкое к нему. Это уже учтено рынками, которые отреагировали на новость о пропуске платежа по ВВП-варантам относительно спокойно», — объяснил он.
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