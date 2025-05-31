Украина пропустит платеж по ВВП-варантам: Гетманцев объяснил, что это означает для экономики

Даниил Гетманцев успокоил, что этот платеж не повлияет на курс и финансовую стабильность Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

2 июня 2025 года Украина пропустит очередной платеж по ВВП-варантам — специальным ценным бумагам, которые были выпущены в 2015 году в ходе реструктуризации еврооблигаций.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что ситуация уже давно обсуждается.

Выплаты по ВВП-варантам привязаны к темпам экономического роста:

Если экономика растет от 3 до 4%, то выплата составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП,

Если больше 4% — выплата составляет 40% от превышения свыше 4% ВВП (+ платеж за рост ВВП от 3 до 4%).

Выплаты осуществляются с лагом в два года (в 2025 году по результатам 2023 года, в котором экономика выросла на 5,5%) и по 2025 год включительно ограничены 1% ВВП.

Выплата за 2023 год должна была составить 665,4 млн долл.

Переговоры и решение о моратории

С середины 2024 года Украина вела переговоры с кредиторами, которые держат ВВП-варанты. В марте-апреле 2025 года были предложены два варианта реструктуризации, но эти предложения не были приняты. Кредиторы, в том числе хедж-фонды, выдвинули требования, которые были неподъемными для Украины в условиях войны. В результате правительство Украины приняло решение о моратории на выплату этого долга.

Технический дефолт или не дефолт?

Пропуск платежа по ВВП-варантам приведет к техническому дефолту по этому долгу, что не является катастрофическим для страны. Важно, что в ходе предыдущих переговоров было устранено условие кросс-дефолта, то есть дефолт по ВВП-варантам не будет считаться дефолтом по другим внешним обязательствам Украины.

Почему не стоит волноваться?

Гетманцев успокоил, что этот платеж не повлияет на курс и финансовую стабильность Украины.

«Это событие не повлияет на курс и финансовую стабильность. Обязательства по внешнему официальному финансированию бюджета с партнерами будут продолжать исполняться. Из-за продолжающейся войны, предыдущей реструктуризации наш суверенный кредитный рейтинг продолжает находиться на низком спекулятивном уровне, что отражает ограниченный дефолт или состояние, близкое к нему. Это уже учтено рынками, которые отреагировали на новость о пропуске платежа по ВВП-варантам относительно спокойно», — объяснил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.