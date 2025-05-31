Україна пропустить платіж за ВВП-варантами: Гетманцев пояснив, що це означає для економіки

Данило Гетманцев заспокоїв, що цей платіж не вплине на курсову і фінансову стабільність України.

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2 червня 2025 року Україна пропустить черговий платіж по ВВП-варантам — спеціальних цінних паперах, які були випущені у 2015 році під час реструктуризації єврооблігацій.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ситуація вже давно обговорюється.

Виплати за ВВП-варантами прив’язані до темпів економічного зростання:

Якщо економіка зростає від 3 до 4%, то виплата становить 15% від суми зростання понад 3% ВВП,

Якщо більше 4% - то виплата складає 40% від перевищення понад 4% ВВП (+ платіж за зростання ВВП від 3 до 4%).

Виплати здійснюються із лагом у два роки (у 2025 році за результатами 2023 року, в якому економіка зросла на 5,5%) і по 2025 рік включно обмежені 1% ВВП.

Виплата за 2023 рік мала б скласти 665,4 млн. дол.

Перемовини та рішення про мораторій

З середини 2024 року Україна вела перемовини з кредиторами, що тримають ВВП-варанти. У березні-квітні 2025 року було запропоновано два варіанти реструктуризації, але ці пропозиції не були прийняті. Кредитори, зокрема хедж-фонди, висунули вимоги, які були непідйомними для України в умовах війни. В результаті, уряд України прийняв рішення про мораторій на виплату цього боргу.

Технічний дефолт чи не дефолт?

Пропуск платежу за ВВП-варантами призведе до технічного дефолту за цим боргом, що не є катастрофічним для країни. Важливо, що в ході попередніх перемовин була усунена умова крос-дефолту, тобто дефолт по ВВП-варантам не буде вважатись дефолтом по інших зовнішніх зобов'язаннях України.

Чому не варто хвилюватися?

Гетманцев заспокоїв, що цей платіж не вплине на курсову і фінансову стабільність України.

«Ця подія не вплине на курсову і фінансову стабільність. Зобов’язання по зовнішньому офіційному фінансуванню бюджету партнерами продовжать виконуватись. Через триваючу війну, попередню реструктуризацію наш суверенний кредитний рейтинг продовжує знаходитись на низькому спекулятивному рейтингу, що відображає обмежений дефолт або стан близький до цього. Це вже враховано ринками, які відреагували на новину щодо пропуску платежу за ВВП-варантами відносно спокійно», - пояснив він.