Практика судів
  1. В Україні

Мапа ментального здоров'я Києва виявила величезний попит на психологічну підтримку, але фахівців не вистачає

15:13, 31 травня 2025
Основним питанням круглого столу у КМДА стала нестача практики у випускників і недостатня координація між теоретичною підготовкою й реальними викликами.
Мапа ментального здоров'я Києва виявила величезний попит на психологічну підтримку, але фахівців не вистачає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із моменту запуску Мапи ментального здоров'я Києва у застосунку «Київ Цифровий» нею вже скористалися понад 44 тисячі людей, здійснивши майже 55 тисяч запитів. Це стало відомо під час круглого столу «Нові виклики сьогодення щодо підготовки фахівців психологічної та соціальної сфери», на якому у КМДА повідомили про досягнення та подальші плани.

Зокрема, у КМДА вказали, що фахових психологів не вистачає, а основним питанням круглого столу стала нестача практики у випускників і недостатня координація між теоретичною підготовкою й реальними викликами.

Останнє дослідження показало: лише 9% киян, які взяли участь в опитуванні, почуваються добре. 

Круглий стіл став першим етапом у вибудові системного діалогу між освітою та практикою задля того, щоб майбутні психологи приходили в професію підготовленими й могли одразу надавати якісну допомогу тим, хто її потребує.

Сторони домовилися про першочергові кроки для подолання цієї прогалини:

  • створити спільні платформи для обміну досвідом між практиками та викладачами, аби реальні кейси та виклики лягали в основу навчального процесу;
  • розширити можливості стажування у структурних підрозділах КМДА та партнерських організаціях, де вже сформована дієва практика надання допомоги;
  • оновити освітні програми відповідно до потреб часу, залучивши до цього процесу фахівців-практиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ КМДА

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для студентів-медиків та фармацевтів відновлять обов’язкову військову підготовку — комітет рекомендував прийняти законопроект

Комітет з питань нацбезпеки рекомендує схвалити законопроект про обов’язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями.

ВП ВС довелося скасувати рішення у справі про залиття квартири після ЄСПЛ, який вказав на обов'язок судів з'ясувати факт завчасного отримання сторонами судових повісток чи копій скарг

Кожній стороні має бути забезпечена можливість ознайомитися із зауваженнями або доказами, наданими іншою стороною, у тому числі із апеляційною скаргою іншої сторони, та надати власні зауваження – Великій Палаті Верховного Суду довелося направити малозначну справу на новий розгляд після рішення ЄСПЛ.

Депутати пропонують обмежити строки перебування даних про корупціонерів у Реєстрі корупціонерів

Як зазначають депутати, обмеження строків перебування особи у Реєстрі корупціонерів обумовлено рішенням ЄСПЛ у справі екс-директора НАБУ Артема Ситника.

Комітет рекомендував прийняти законопроект Зеленського про створення спеціалізованих адміністративних судів

Правовий комітет парламенту рекомендував Раді схвалити законопроект Зеленського про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду.

Контракт на військову службу для осіб старше 60 років – Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект, але Міноборони проти

Міноборони не підтримує ідею залучення на військову службу осіб старше 60 років, якщо вони не будуть брати участь безпосередньо у бойових діях, а в Адміністрації Держприкордонслужби вказали на корупціогенні фактори у законопроекті

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду