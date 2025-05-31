Мапа ментального здоров'я Києва виявила величезний попит на психологічну підтримку, але фахівців не вистачає

Основним питанням круглого столу у КМДА стала нестача практики у випускників і недостатня координація між теоретичною підготовкою й реальними викликами.

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Із моменту запуску Мапи ментального здоров'я Києва у застосунку «Київ Цифровий» нею вже скористалися понад 44 тисячі людей, здійснивши майже 55 тисяч запитів. Це стало відомо під час круглого столу «Нові виклики сьогодення щодо підготовки фахівців психологічної та соціальної сфери», на якому у КМДА повідомили про досягнення та подальші плани.

Зокрема, у КМДА вказали, що фахових психологів не вистачає, а основним питанням круглого столу стала нестача практики у випускників і недостатня координація між теоретичною підготовкою й реальними викликами.

Останнє дослідження показало: лише 9% киян, які взяли участь в опитуванні, почуваються добре.

Круглий стіл став першим етапом у вибудові системного діалогу між освітою та практикою задля того, щоб майбутні психологи приходили в професію підготовленими й могли одразу надавати якісну допомогу тим, хто її потребує.

Сторони домовилися про першочергові кроки для подолання цієї прогалини:

створити спільні платформи для обміну досвідом між практиками та викладачами, аби реальні кейси та виклики лягали в основу навчального процесу;

розширити можливості стажування у структурних підрозділах КМДА та партнерських організаціях, де вже сформована дієва практика надання допомоги;

оновити освітні програми відповідно до потреб часу, залучивши до цього процесу фахівців-практиків.

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