Карта ментального здоровья Киева показала огромный спрос на психологическую поддержку, но специалистов не хватает

Основным вопросом круглого стола в КГГА стала нехватка практики у выпускников и недостаточная координация между теоретической подготовкой и реальными вызовами.

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С момента запуска Карты ментального здоровья Киева в приложении «Киев Цифровой» ею уже воспользовались более 44 тысяч человек, совершив почти 55 тысяч запросов. Об этом стало известно на круглом столе «Новые вызовы современности в подготовке специалистов психологической и социальной сферы», где в КГГА сообщили о достижениях и дальнейших планах.

В частности, в КГГА отметили, что квалифицированных психологов не хватает, а основным вопросом круглого стола стала нехватка практики у выпускников и недостаточная координация между теоретической подготовкой и реальными вызовами.

Последнее исследование показало: только 9% киевлян, принявших участие в опросе, чувствуют себя хорошо.

Круглый стол стал первым этапом в построении системного диалога между образованием и практикой с целью того, чтобы будущие психологи приходили в профессию подготовленными и могли сразу оказывать качественную помощь тем, кто в ней нуждается.

Стороны договорились о первоочередных шагах для преодоления этой проблемы:

создать совместные платформы для обмена опытом между практиками и преподавателями, чтобы реальные кейсы и вызовы ложились в основу учебного процесса;

расширить возможности стажировок в структурных подразделениях КГГА и партнерских организациях, где уже сформирована действенная практика оказания помощи;

обновить образовательные программы в соответствии с потребностями времени, привлекая к этому процессу специалистов-практиков.

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