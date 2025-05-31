Карта ментального здоровья Киева показала огромный спрос на психологическую поддержку, но специалистов не хватает

С момента запуска Карты ментального здоровья Киева в приложении «Киев Цифровой» ею уже воспользовались более 44 тысяч человек, совершив почти 55 тысяч запросов. Об этом стало известно на круглом столе «Новые вызовы современности в подготовке специалистов психологической и социальной сферы», где в КГГА сообщили о достижениях и дальнейших планах.
В частности, в КГГА отметили, что квалифицированных психологов не хватает, а основным вопросом круглого стола стала нехватка практики у выпускников и недостаточная координация между теоретической подготовкой и реальными вызовами.
Последнее исследование показало: только 9% киевлян, принявших участие в опросе, чувствуют себя хорошо.
Круглый стол стал первым этапом в построении системного диалога между образованием и практикой с целью того, чтобы будущие психологи приходили в профессию подготовленными и могли сразу оказывать качественную помощь тем, кто в ней нуждается.
Стороны договорились о первоочередных шагах для преодоления этой проблемы:
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