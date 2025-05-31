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Карта ментального здоровья Киева показала огромный спрос на психологическую поддержку, но специалистов не хватает

15:13, 31 мая 2025
Основным вопросом круглого стола в КГГА стала нехватка практики у выпускников и недостаточная координация между теоретической подготовкой и реальными вызовами.
Карта ментального здоровья Киева показала огромный спрос на психологическую поддержку, но специалистов не хватает
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С момента запуска Карты ментального здоровья Киева в приложении «Киев Цифровой» ею уже воспользовались более 44 тысяч человек, совершив почти 55 тысяч запросов. Об этом стало известно на круглом столе «Новые вызовы современности в подготовке специалистов психологической и социальной сферы», где в КГГА сообщили о достижениях и дальнейших планах.

В частности, в КГГА отметили, что квалифицированных психологов не хватает, а основным вопросом круглого стола стала нехватка практики у выпускников и недостаточная координация между теоретической подготовкой и реальными вызовами.

Последнее исследование показало: только 9% киевлян, принявших участие в опросе, чувствуют себя хорошо.

Круглый стол стал первым этапом в построении системного диалога между образованием и практикой с целью того, чтобы будущие психологи приходили в профессию подготовленными и могли сразу оказывать качественную помощь тем, кто в ней нуждается.

Стороны договорились о первоочередных шагах для преодоления этой проблемы:

  • создать совместные платформы для обмена опытом между практиками и преподавателями, чтобы реальные кейсы и вызовы ложились в основу учебного процесса;
  • расширить возможности стажировок в структурных подразделениях КГГА и партнерских организациях, где уже сформирована действенная практика оказания помощи;
  • обновить образовательные программы в соответствии с потребностями времени, привлекая к этому процессу специалистов-практиков.

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Киев КГГА

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