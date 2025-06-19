В Днепре отец и сын обворовали супермаркет на 10 тысяч гривен: юноша — фигурант ДТП с погибшим ребенком

В Днепре следователи сообщили о подозрении 55-летнему мужчине и его 18-летнему сыну, которые совершили серию краж в супермаркете, расположенном в Шевченковском районе города. Об этом сообщает полиция региона.

Злоумышленники в течение двух дней в конце мая выбирали товары в торговом заведении и покидали помещение, не расплачиваясь. Сумма ущерба составляет около 10 тысяч гривен.

Личности подозреваемых установили оперативники полиции после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Как выяснилось, оба уже являются фигурантами других уголовных производств.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

По данным СМИ, 18-летний парень является фигурантом дела о смертельном ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

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