У Дніпрі батько й син обікрали супермаркет на 10 тисяч гривень: юнак — фігурант ДТП із загиблою дитиною

Батько з сином протягом двох днів обирали товари в торговельному закладі та залишали приміщення, не розрахувавшись.

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У Дніпрі слідчі повідомили про підозру 55-річному чоловіку та його 18-річному сину, які вчинили серію крадіжок у супермаркеті, розташованому в Шевченківському районі міста. Про це повідомляє поліція регіону.

Зловмисники протягом двох днів наприкінці травня обирали товари в торговельному закладі та залишали приміщення, не розрахувавшись. Сума збитків становить близько 10 тисяч гривень.

Осіб встановили оперативники поліції після перегляду записів з камер відеоспостереження. Як з’ясувалося, підозрювані вже є фігурантами інших кримінальних проваджень.

Обом чоловікам повідомлено про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

За даними ЗМІ, 18-річний хлопець є фігурантом справи щодо смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

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