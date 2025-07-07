Зеленский провел разговор с Киром Стармером — обсудили финансирование для производства дронов

Владимир Зеленский и Кир Стармер обсудили усиление сотрудничества с партнерами в различных форматах.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы скоординировать совместную дипломатическую работу на ближайшее время. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Кир Стармер выразил соболезнования в связи с недавними российскими массированными обстрелами. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и украинцев. Лидеры обсудили потребности и возможность дополнительного финансирования уже в этом месяце для украинского производства дронов, прежде всего перехватчиков.

Президент и премьер-министр обменялись мнениями об ожиданиях от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме уже через несколько дней. Продолжается работа над тем, чтобы решения были максимально сильными. Речь идет об укреплении ПВО, экономическом давлении на Россию, санкциях, безопасности в Черном море.

Отдельное внимание – всем другим форматам взаимодействия с ключевыми партнерами, особенно «Рамштайну». Владимир Зеленский и Кир Стармер обсудили перспективы усиления его работы и договорились работать над этим.

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