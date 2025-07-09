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В Киеве запустили прокат электромопедов – первые 50 единиц появились на улицах столицы

18:42, 9 июля 2025
«Зелектра» испытывает электромопеды в Киеве.
В Киеве запустили прокат электромопедов – первые 50 единиц появились на улицах столицы
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Компания «Зелектра», известная прокатом электросамокатов и велосипедов, запустила в Киеве пилотный проект по прокату электромопедов, сообщил транспортный аналитик и соучредитель ОО «Пассажиры Киева» Александр Гречко.

На центральных улицах столицы разместили 50 электромопедов с ограничением скорости 45 км/ч. В пилотный период тариф составляет 65 грн за старт и 6,5 грн за каждую минуту, но в дальнейшем цена вырастет. Количество мопедов планируют увеличить.

Гречко отметил проблему парковки мопедов на тротуарах, что может побудить пользователей ездить по ним. Он призвал городские власти выделить паркоместа на проезжей части для мопедов, самокатов и велосипедов.

Для пользования мопедами нужно скачать приложение «Зелектра», подтвердить возраст (от 18 лет) и предоставить любые водительские права национального образца - категории А или А1 не требуются. На мопеде могут ехать два человека, для которых в багажнике предусмотрено два защитных шлема.

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Киев транспорт

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