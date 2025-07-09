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У Києві запустили прокат електромопедів – перші 50 одиниць з’явилися на вулицях столиці

18:42, 9 липня 2025
«Зелектра» випробовує електромопеди в Києві.
У Києві запустили прокат електромопедів – перші 50 одиниць з’явилися на вулицях столиці
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Компанія «Зелектра», відома прокатом електросамокатів і велосипедів, запустила в Києві пілотний проєкт із прокату електромопедів, повідомив транспортний аналітик і співзасновник ГО «Пасажири Києва» Олександр Гречко.

На центральних вулицях столиці розмістили 50 електромопедів із обмеженням швидкості 45 км/год. У пілотний період тариф становить 65 грн за старт і 6,5 грн за кожну хвилину, але надалі ціна зросте. Кількість мопедів планують збільшити.

Гречко наголосив на проблемі паркування мопедів на тротуарах, що може спонукати користувачів їздити по них. Він закликав міську владу виділити паркомісця на проїжджій частині для мопедів, самокатів і велосипедів.

Для користування мопедами потрібно завантажити додаток «Зелектра», підтвердити вік (від 18 років) і надати будь-які водійські права національного зразка – категорії А чи А1 не вимагаються. На мопеді можуть їхати двоє людей, для яких у багажнику передбачено два захисні шоломи.

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Київ транспорт

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