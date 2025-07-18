НБУ опубликовал Стратегию развития ипотечного кредитования

Стратегия предусматривает ряд инфраструктурных изменений для калибровки государственной поддержки в соответствии с рыночными условиями и создания эффективного рынка жилья.

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Национальный банк Украины обнародовал Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте с целью повышения доступности жилья.

Стратегия разработана в соответствии с согласованной с Международным валютным фондом концепцией и предусматривает ряд инфраструктурных изменений для того, чтобы откалибровать государственную поддержку в соответствии с рыночными условиями и создать эффективный рынок жилья.

Ключевые цели в рамках Стратегии:

Снижение уровня рисков за счет внедрения массового продукта страхования военных рисков и совершенствования законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;

Обеспечение доступного и понятного кредитования путем усовершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации согласно нормам ЕС;

Усиление защиты прав кредиторов с помощью обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.

Кроме того, дальнейшее развитие ипотечного кредитования и его масштабирование обеспечит разработка и имплементация в украинское законодательство механизмов секьюритизации и выпуска обеспеченных облигаций.

Реализация предусмотренных в Стратегии мероприятий возложена на Национальный банк, правительство, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Важную роль играет и Верховная Рада, которая должна обеспечить соответствующие изменения в законодательство.

«Внедрение большинства мероприятий Стратегии начнется параллельно, однако законодательные реформы потребуют больше времени. Для детализации мер будет разработана Дорожная карта. В дальнейшем Стратегия должна стать элементом более широкой Жилищной стратегии», — заявил НБУ.

«Наша Стратегия развития кредитования, утвержденная год назад, доказала свою эффективность. У нас есть новые договоренности с различными государственными институтами с целью дать импульс развитию рыночной ипотеки, — прокомментировал Глава Национального банка Андрей Пышный. — Банки операционно и финансово способны предоставить доступные кредиты на покупку жилья для миллионов украинских граждан. Но для этого необходимы определенные предпосылки, над созданием которых мы и будем работать».

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