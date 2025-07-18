Практика судов
  1. В Украине

НБУ опубликовал Стратегию развития ипотечного кредитования

11:18, 18 июля 2025
Стратегия предусматривает ряд инфраструктурных изменений для калибровки государственной поддержки в соответствии с рыночными условиями и создания эффективного рынка жилья.
НБУ опубликовал Стратегию развития ипотечного кредитования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк Украины обнародовал Стратегию развития ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте с целью повышения доступности жилья.

Стратегия разработана в соответствии с согласованной с Международным валютным фондом концепцией и предусматривает ряд инфраструктурных изменений для того, чтобы откалибровать государственную поддержку в соответствии с рыночными условиями и создать эффективный рынок жилья.

Ключевые цели в рамках Стратегии:

  • Снижение уровня рисков за счет внедрения массового продукта страхования военных рисков и совершенствования законодательного регулирования строительства жилой недвижимости;
  • Обеспечение доступного и понятного кредитования путем усовершенствования модели государственной поддержки и стандартов раскрытия информации согласно нормам ЕС;
  • Усиление защиты прав кредиторов с помощью обновления процедур урегулирования проблемной задолженности.

Кроме того, дальнейшее развитие ипотечного кредитования и его масштабирование обеспечит разработка и имплементация в украинское законодательство механизмов секьюритизации и выпуска обеспеченных облигаций.

Реализация предусмотренных в Стратегии мероприятий возложена на Национальный банк, правительство, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Важную роль играет и Верховная Рада, которая должна обеспечить соответствующие изменения в законодательство.

«Внедрение большинства мероприятий Стратегии начнется параллельно, однако законодательные реформы потребуют больше времени. Для детализации мер будет разработана Дорожная карта. В дальнейшем Стратегия должна стать элементом более широкой Жилищной стратегии», — заявил НБУ.

«Наша Стратегия развития кредитования, утвержденная год назад, доказала свою эффективность. У нас есть новые договоренности с различными государственными институтами с целью дать импульс развитию рыночной ипотеки, — прокомментировал Глава Национального банка Андрей Пышный. — Банки операционно и финансово способны предоставить доступные кредиты на покупку жилья для миллионов украинских граждан. Но для этого необходимы определенные предпосылки, над созданием которых мы и будем работать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ кредит

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчин, которые не состоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, разрешат временно бронировать на критически важных предприятиях — комитет рекомендовал законопроект

Военнообязанных, которые нарушили законодательство о мобилизации – в частности, находятся в «розыске» ТЦК, разрешат временно брать на работу и оформлять бронирование – Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять за основу законопроект.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Правительство решило усилить комиссии по проверке соблюдения бизнесом воинского учета налоговиками и представителями Гоструда

В состав комиссий по проверке воинского учета на предприятиях включат налоговиков и представителей Гоструда.

К работе Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы предлагается привлекать экспертов и представителей общественности

Инициаторы законопроекта предлагают «закрепить политическую непредвзятость, политическую нейтральность и повысить профессионализм Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы».

Мобилизованного, от которого отказались военные части, представитель ТЦК забил насмерть прямо в автобусе во время «поставки мобилизационных ресурсов» — что решил суд

Военнослужащий ТЦК вытащил тело мобилизованного из автобуса, бросил его на плацу столичного сборного пункта на ДВРЗ и пошел по делам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва