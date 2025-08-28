Военнослужащим напомнили, как через Армия+ вернуться на службу после СЗЧ – видео

Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть (СЗЧ) до 10 мая 2025 года, могут вернуться на службу через приложение «Армия+». Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года. Это дает возможность тем, кто оставил службу, вернуться без уголовной ответственности.
В Минобороны объяснили алгоритм возвращения:
Далее необходимо подать рапорт на смену места службы с указанием причины «Возвращаюсь на службу после СЗЧ». К нему следует добавить рекомендательное письмо, военный документ с текущей должностью и справку о том, что СЗЧ было совершено впервые. Ее выдает представитель ВСП в батальоне.
Ранее мы писали, что ГБР опубликовало алгоритм и заявление для добровольного возвращения военнослужащих из СЗЧ.
