Военнослужащим напомнили, как через Армия+ вернуться на службу после СЗЧ – видео

22:00, 28 августа 2025
Как с помощью Армия+ вернуться на службу после СЗЧ – видеоинструкция
Военнослужащим напомнили, как через Армия+ вернуться на службу после СЗЧ – видео
Военнослужащие, которые впервые самовольно оставили часть (СЗЧ) до 10 мая 2025 года, могут вернуться на службу через приложение «Армия+». Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих до 30 августа 2025 года. Это дает возможность тем, кто оставил службу, вернуться без уголовной ответственности.

В Минобороны объяснили алгоритм возвращения:

  • подать в приложении рапорт на возвращение;
  • добавить рекомендательное письмо от части, которая готова принять;
  • в течение 24 часов после согласования прибыть в ближайшее отделение ВСП, а оттуда – в батальон резерва;
  • в течение 72 часов командир батальона должен восстановить выплаты и соцгарантии.

Далее необходимо подать рапорт на смену места службы с указанием причины «Возвращаюсь на службу после СЗЧ». К нему следует добавить рекомендательное письмо, военный документ с текущей должностью и справку о том, что СЗЧ было совершено впервые. Ее выдает представитель ВСП в батальоне.

Ранее мы писали, что ГБР опубликовало алгоритм и заявление для добровольного возвращения военнослужащих из СЗЧ.

