В Украине введут нулевой курс для поступающих: МОН запускает экспериментальную программу

17:41, 27 ноября 2025
Нулевой курс можно рассматривать как аналог подготовительного отделения.
В Украине введут нулевой курс для поступающих: МОН запускает экспериментальную программу
В Украине готовятся внедрить новый формат поступления в университеты — «зимний прием» на нулевой курс, который должен стартовать уже этой зимой. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко в эфире национального телемарафона.

Инициатива является ответом на поручение Президента Украины Владимира Зеленского, который в августе призвал правительство упростить условия поступления и позволить абитуриентам не ждать год в случае неудачной попытки поступить летом.

Что такое нулевой курс

По словам должностного лица, которого цитирует Интерфакс-Украина, нулевой курс можно рассматривать как аналог подготовительного отделения. Его главная цель — поддержать молодежь, дать ей возможность интегрироваться в университетскую среду, лучше подготовиться к НМТ и вступительной кампании, а также сделать осознанный выбор специальности.

Какие преимущества получат участники

В рамках учебной программы поступающие смогут получить до 15 дополнительных конкурсных баллов, что значительно повышает их шансы получить бюджетное место или государственную грантовую поддержку.

Использовать эти баллы можно будет только в том университете, где проходился нулевой курс.

Кто сможет поступить

Целевыми участниками программы станут:

  • молодые люди с временно оккупированных территорий, которые не смогли поступить летом;
  • абитуриенты, которые не успели подать документы в основную кампанию;
  • военнослужащие, вернувшиеся из плена или увольняющиеся со службы и не успевшие пройти вступительную процедуру.

