Закон, который позволяет бронировать мужчин, находящихся в розыске ТЦК, вступает в силу в декабре

Основные положения документа касаются бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них есть проблемы с воинским учетом.

4 декабря вступает в силу закон, который позволяет критически важным предприятиям оборонной сферы временно нанимать военнообязанных, даже если их военно-учетные документы отсутствуют или данные требуют уточнения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 4630-IX об организации трудовых отношений в условиях военного положения — законопроект № 13335.

такое бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности;

устанавливается максимальный срок испытательного периода — 45 дней при приеме на работу на предприятия ОПК;

работодатель имеет право уволить работника, если тот не устранил нарушения воинского учета своевременно.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

Суть заключается в том, что также подлежат бронированию на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях военнообязанные лица:

у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены воинско-учетные документы,

или которые вообще не состоят на воинском учете,

или которые не уточнили персональные данные,

либо находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

При этом они бронируются независимо от количества забронированных на этом предприятии, в учреждении или организации на срок, который не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора, и такое бронирование военнообязанному работнику предоставляется не более одного раза в один календарный год.

Как отметило ГЮУ ВР, указанная категория военнообязанных фактически является лицами, нарушившими законодательство, и, как следствие, в отношении таких лиц должен рассматриваться вопрос о привлечении к административной (статьи 210, 210-1 КУоАП) или уголовной (статья 337 УК) ответственности.

«При таком законодательном подходе, когда законом «разрешается» как исключение для предприятий, учреждений, организаций, которые являются критически важными, принимать на работу и соответственно бронировать таких лиц, прием которых на другие предприятия, учреждения, организации в соответствии с законом не может быть осуществлен, поскольку это будет нарушением законодательства, произойдет определенное нивелирование роли юридической ответственности за указанные правонарушения.

Такой механизм «специальной амнистии» нивелирует гарантированный статьей 24 Конституции Украины принцип равенства перед законом.

Кроме того, положение о том, что бронирование таким военнообязанным предоставляется не более одного раза на один календарный год, позволяет применять его к определенному военнообязанному ежегодно в случае завершения указанного срока бронирования (45 календарных дней) в предыдущем календарном году», – подчеркнуло ГЮУ ВР.

Также законодатели предлагают установить, что срок испытания для таких лиц при приеме на работу не может превышать 45 дней. Кроме того, допускается увольнение военнообязанного работника по инициативе работодателя, если он в течение срока бронирования не привел свои воинско-учетные документы в соответствие с требованиями.

«Стоит отметить, что срок испытания при приеме на работу не может связываться с периодом, необходимым для устранения нарушений правил воинского учета, поскольку испытание устанавливается с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Увольнение работника в период испытания возможно лишь в случае несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе, а не в связи с неприведением своих воинско-учетных документов в соответствие с требованиями законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме того, предлагаемое проектом бронирование на период испытания (до 45 календарных дней) не является достаточно эффективным способом решения проблемы дефицита кадров, поскольку если работник не приведет свои воинско-учетные документы в соответствие с требованиями законодательства, работодатель должен его уволить и теряет право на дальнейшее его трудоустройство», – подчеркнули в ГЮУ.

Добавим, закон о бронировании разыскиваемых ТЦК мужчин на критических предприятиях не освобождает их от штрафов и угрозы уголовной ответственности.

