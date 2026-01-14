Нападение с ножом в школе Киева – суд избрал меру пресечения подростку

14-летний парень будет находиться под стражей без права на залог 60 дней.

Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога для 14-летнего жителя Киевской области, подозреваемого в покушении на жизнь учительницы и одноклассника. Решение было принято по ходатайству ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры.

Подросток сейчас находится в больнице под наблюдением правоохранителей. После завершения лечения его доставят в следственный изолятор.

Как ранее сообщалось, ученик 9 класса пришел в школу с рюкзаком, в котором были балаклава, шлем и два ножа, заранее подготовленные для совершения преступления. Парень нанес несколько ударов ножом учительнице, а затем — однокласснику.

Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на жизнь двух лиц по ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

